Два регіони України мають показники «помаранчевої» зони

Згідно з даними МОЗ, показники «помаранчевої» зони мають Донецька та Чернівецька області

Ще вчора чотири області відповідали «помаранчевій» зоні карантину

Станом на 29 вересня два регіони України демонструють показники «помаранчевої» зони адаптивного карантину. Водночас інші області країни відповідають «жовтому» рівню епідбезпеки. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, показники «помаранчевої» зони мають Донецька та Чернівецька області.

Так, на Донеччині тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона становить 66,3% при нормі не більше ніж 50%.

Водночас у Чернівецькій області показники завантаженості ліжок з киснем для Covid-хворих становлять 65,9%. Хоча завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більш як 65%.

Також в обох регіонах перевищено норму рівня захворюваності на Covid-19: Донецька область має 269, а Чернівецька – 479, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

(для збільшення натисніть на документ)

Зазначимо, станом на 28 вересня чотири області відповідали «помаранчевій» зоні карантину – Донецька, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька. Натомість зі списку випала Кіровоградська область.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.

До слова, мережевий аналітик звернув увагу на розбіжності у статистиці від Ляшка.

Ще повідомлялося, що у будинку дитини у Луцьку на Covid-19 захворіли половина вихованців і персонал.