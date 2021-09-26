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    Головний епідеміолог Швеції закликав змиритися із поширенням Covid-19

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    Швеція першою відмовилася від введення тотального локдауну&nbsp; - Головний епідеміолог Швеції закликав змиритися із поширенням Covid-19
    Швеція першою відмовилася від введення тотального локдауну 
    фото з відкритих джерел

    Тегнелл назвав вірним рішення про відмову країни від карантину через Covid-19

    Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що вакцинація робить непотрібними інші способи боротьби з Covid-19. Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню Unherd.

    «Всі інші речі, які ми пробували, більше не будуть важливі, тому що високий рівень вакцинації – це єдиний спосіб, за допомогою якого ми можемо вибратися з цієї пандемії, – заявив Тегнелл. – Ніяких інших способів, схоже, просто немає».

    Епідеміолог закликав змиритися з тим, що Covid-19 ніколи не буде переможений до кінця.

    «Все більше і більше країн схиляються до цієї думки, оскільки навіть з фантастичними вакцинами ми можемо лише стримувати його, але не викорінити, – стверджує він. – Нам доведеться прийняти певний рівень поширення інфекції в суспільстві».

    У 2020 році Тегнелл наполіг на відмові від суворих карантинних заходів і стверджував, що таким чином населення Швеції зможе отримати колективний імунітет і уникне нових хвиль коронавірусу. Прогноз виявився помилковим, що призвело до значної кількості жертв.

    «Але багато скандинавських країн постраждали ще сильніше – виправдовується епідеміолог. – Я маю на увазі, погляньте на статистику надмірної смертності. У Швеції справи йшли не так вже й погано, вона була, може, на четвертій або п'ятій сходинці знизу в Євросоюзі».

    Згідно з даними, наведеними журналом Economist, Швеція була єдиною скандинавською країною, в якій пандемія Covid-19 призвела до значної надмірної смертності. У листопаді 2020 року число потрапляють в лікарні з коронавірусом в Швеції зростало швидше, ніж в будь-якій іншій країні Західної Європи. Надії на те, що відсутність локдаунів врятує економіку, також не виправдалися. Економічні результати Швеції в підсумку виявилися не кращими, ніж в інших державах зі схожими умовами.

    Нагадаємо, станом на 26 вересня п’ять областей в Україні відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки. Решта регіонів залишаються в межах «жовтої» зони.

    Згідно з даними МОЗ, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася Кіровоградська. Динаміка госпіталізації пацієнтів з Covid там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

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    Теги: Швеція карантин імунітет вакцинація населення коронавірус
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    Головний епідеміолог Швеції закликав змиритися із поширенням Covid-19