У Нідерландах мітингують проти введення обов’язкових Covid-сертифікатів

Мітингувальники не згодні з рядом обмежень у суспільному житті через пандемію коронавірусу

Тисячі протестувальників вимагають скасувати коронавірусні обмеження

У Гаазі близько трьох тисяч осіб зібралися на мітинг у центрі міста проти обов’язкового негативного тесту на коронавірус чи сертифікату про вакцинацію у разі відвідування ресторанів, фестивалів, концертів та інших заходів.

У руках протестувальників прапори та плакати із закликом скасувати коронавірусні вимоги, повідомляє Укрінформ.

Через демонстрацію у центрі міста зупинилися трамваї, на вулицях багато поліції. Акція проходить мирно.

У Нідерландах повністю вакциновано двома дозами вакцини проти коронавірусу 79,6 % населення.

З допомогою додатку CoronaCheck можна показати QR-код, який підтверджує вакцинацію.

Раніше у Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, станом не ранок 25 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб. летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

Читайте також: