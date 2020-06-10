Влада Туреччини знімає значну частину карантинних заходів



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У Туреччині повністю знімається заборона виходити на вулицю особам до 18 років

У Туреччині знімуть ряд серйозних обмежень, введених владою через ризик поширення коронавірусу.

Про це 9 червня заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє телеканал NTV.

Так, повністю знімається заборона виходити на вулицю особам до 18 років. Особи віком від 65 років зможуть виходити на вулицю з 10:00 до 20:00.

З 1 липня на певних умовах запрацюють кінотеатри, театри, виставкові зали, весільні салони. Крім того, час роботи ресторанів, кафе і столових продовжується до півночі.

Ердоган також зазначив, що вчені з Ради із науково-технічних досліджень Туреччини (TUBITAK) змогли успішно синтезувати препарат Фавіпіравір для лікування Covid-19.

Нагадаємо, з 1 червня в Туреччині зняли заборону на пересування між містами, а також відкрили пляжі і національні парки. З початку літа запрацювали ресторани, кафе, басейни і спа-салони.

Раніше повідомлялося, що Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.