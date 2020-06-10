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    У світі

    Влада Туреччини знімає значну частину карантинних заходів

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    Влада Туреччини знімає значну частину карантинних заходів

    У Туреччині повністю знімається заборона виходити на вулицю особам до 18 років

    У Туреччині знімуть ряд серйозних обмежень, введених владою через ризик поширення коронавірусу.

    Про це 9 червня заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє телеканал NTV.

    Так, повністю знімається заборона виходити на вулицю особам до 18 років. Особи віком від 65 років зможуть виходити на вулицю з 10:00 до 20:00.

    З 1 липня на певних умовах запрацюють кінотеатри, театри, виставкові зали, весільні салони. Крім того, час роботи ресторанів, кафе і столових продовжується до півночі.

    Ердоган також зазначив, що вчені з Ради із науково-технічних досліджень Туреччини (TUBITAK) змогли успішно синтезувати препарат Фавіпіравір для лікування Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 червня в Туреччині зняли заборону на пересування між містами, а також відкрили пляжі і національні парки. З початку літа запрацювали ресторани, кафе, басейни і спа-салони.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган пляжі карантин влада коронавірус
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