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    У світі

    У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих

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    У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих - У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих
    У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих

    Розширення тестування пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня

    У Латвії з 10 червня і до кінця місяця держава забезпечить всіх охочих безкоштовним тестом на коронавірус.

    Про це повідомляє Delfi.

    Розширення тестування - здати тест зможуть навіть безсимптомні громадяни - пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня. Тестування повинно дозволити вчасно виявити спалах захворювання.

    Для того, щоб пройти безкоштовний тест на коронавірус, необхідно заздалегідь записатися на аналіз.

    Якщо у людини немає симптомів захворювання, то прибути в пункт забору аналізів можна на велосипеді, пішки або використовуючи маску у громадському транспорті.

    При наявності симптомів необхідно зателефонувати сімейному лікарю.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 

    здоров'я Латвія коронавірус
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