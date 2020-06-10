У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих



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У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих

Розширення тестування пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня

У Латвії з 10 червня і до кінця місяця держава забезпечить всіх охочих безкоштовним тестом на коронавірус.

Про це повідомляє Delfi.

Розширення тестування - здати тест зможуть навіть безсимптомні громадяни - пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня. Тестування повинно дозволити вчасно виявити спалах захворювання.

Для того, щоб пройти безкоштовний тест на коронавірус, необхідно заздалегідь записатися на аналіз.

Якщо у людини немає симптомів захворювання, то прибути в пункт забору аналізів можна на велосипеді, пішки або використовуючи маску у громадському транспорті.

При наявності симптомів необхідно зателефонувати сімейному лікарю.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.