У Латвії безкоштовно тестуватимуть на коронавірус усіх охочих
Розширення тестування пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня
У Латвії з 10 червня і до кінця місяця держава забезпечить всіх охочих безкоштовним тестом на коронавірус.
Про це повідомляє Delfi.
Розширення тестування - здати тест зможуть навіть безсимптомні громадяни - пов’язане зі скасуванням надзвичайної ситуації 9 червня. Тестування повинно дозволити вчасно виявити спалах захворювання.
Для того, щоб пройти безкоштовний тест на коронавірус, необхідно заздалегідь записатися на аналіз.
Якщо у людини немає симптомів захворювання, то прибути в пункт забору аналізів можна на велосипеді, пішки або використовуючи маску у громадському транспорті.
При наявності симптомів необхідно зателефонувати сімейному лікарю.
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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.