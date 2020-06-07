У мережі показали найдоступніший електромобіль за $930 (відео)



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Changli – повноцінний електромобіль. Він оснащений навіть системою обігріву салону і камерою заднього виду Фото jalopnik.com

Китайський електрокар Changli доставляють замовнику в картонній коробці

Відео власної поїздки на найдешевшому в світі електрокарі виклав автомобільний блогер Торчинський. Ціна такого авто – не велика і їздить він, щоправда, дуже повільно.

Житель США Джейсон Торчинські замовив онлайн у Китаї, мабуть, найдешевший у світі електромобіль Changli. Вартість авто склала $930, а доставили його замовнику в картонній коробці, пише Jalopnik.

Електрокар червоного кольору, по боках у нього намальовані блискавки. Це робить його схожим на іграшкове авто, однак Changli – повноцінний електромобіль. Він оснащений навіть системою обігріву салону і камерою заднього виду.

Зазначається, що міні-електрокар має потужність лише 1,1 к. с. Рухається він повільно.

Джейсон Торчинські наголосив, що якщо трапиться якась аварія, то для повністю пластикового Changli вона ризикує обернутися тяжкими наслідками.

Щоб отримати електрокар з Піднебесної, американець додатково заплатив за акумуляторну батарею, транспортування і послуги митниці. У підсумку Changli коштував йому трохи більше трьох тисяч доларів.

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