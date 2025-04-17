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Як готувати світ до майбутніх пандемій? ВООЗ ухвалила рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як готувати світ до майбутніх пандемій? ВООЗ ухвалила рішення
ВООЗ ухвалила важливе рішення
фото із відкритих джерел

Члени ВООЗ домовилися про те, як світ боротиметься з майбутніми пандеміями

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я досягли історичної угоди щодо того, які уроки варто винести після Covid-19 та як підготувати світ до майбутніх пандемій. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters

За даними видання, проблеми на шляху до угоди включали питання справедливого розподілу ліків та вакцин між багатими та бідними країнами.

Юридичний пакт багато хто називає перемогою для Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Відомо, що США, як найбільший донор ВООЗ, не братимуть участь у пакті. Американські представники залишили переговори після того, як президент США Дональд Трамп ініціював процес виходу з організації, коли обійняв посаду.

«Це історичний момент і демонстрація того, що зі США або без них країни віддані співпраці та силі багатосторонності», – зазначила засновниця глобального аналітичного центру Spark Street Advisors Ніна Швальбе.

Це лише другий випадок за 75 років існування ВООЗ, коли країни-члени змогли досягти обов'язкової для виконання угоди. Першою була рамкова конвенція щодо боротьби проти тютюну, прийнята у 2003 році.

Нова угода ще має пройти схвалення Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я у травні та бути ратифіковано кожною країною окремо.

Зокрема, стаття дев'ята документа зобов'язує уряди запровадити національні політики, що регулюють доступ до результатів досліджень та розробок, а також гарантують глобальну доступність ліків, вакцин та терапій у разі пандемії.

Це вперше такі зобов'язання закріплені на рівні міжнародної угоди у сфері охорони здоров'я. «Ця угода, по суті, дає членам ВООЗ більше можливостей щодо їхньої готовності, реагування та запобігання майбутнім пандеміям», – прокоментував радник Глобального центру охорони здоров'я Женевського інституту Рікардо Матуте.

Також угода дозволяє ВООЗ моніторити глобальні ланцюги поставок медичних товарів – зокрема масок та вакцин, – та стимулює розвиток місцевого виробництва таких засобів, щоб уникнути дефіциту у критичні моменти.

Особливо багато часу під час переговорів було витрачено на обговорення статті 11 щодо передачі технологій. Йдеться про обмін знаннями, навичками та виробничими потужностями, щоб дати можливість країнам з низьким рівнем доходу самостійно виробляти вакцини, терапевтичні та діагностичні засоби під час пандемії.

Угода також містить зобов'язання для виробників-учасників передавати у реальному часі 20% свого виробництва таких коштів у ВООЗ у разі пандемії. З цієї частки не менше 10% мають надаватися як гуманітарна допомога, решта 10% – резервуватися за доступною ціною.

Документ передадуть на розгляд Світової асамблеї охорони здоров'я у травні. Остаточне ухвалення угоди поки не гарантовано, оскільки додаток щодо доступу до патогенів та розподілу вигод досі не погоджений і потребує подальших переговорів, зазначають джерела у галузі охорони здоров'я.

До слова, глава ВООЗ упевнений у неминучості нової пандемії. Нова пандемія рано чи пізно станеться, і це «не теоретичний ризик», а «епідемічна визначеність». Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Теги: епідемія ВООЗ

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