Мільярдер закликав Білий дім змінити ставлення до програм з охорони здоров’я

Білл Гейтс попереджає, що його фонд не замінить державу

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс особисто звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом продовжувати фінансування програм з охорони здоров’я по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, останніми тижнями Гейтс зустрічався з Радою національної безпеки та законодавцями від демократів та республіканців. Мільярдер попередив, що його фонд не може замінити роль урядового фінансування.

У Раді нацбезпеки Гейтс також наполягав на тому, щоб США продовжували підтримувати Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Нагадаємо, невдовзі після своєї інавгурації Дональд Трамп ухвалив рішення про розпуск Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), скоротивши таким чином понад 80% контрактів.

«Главком» повідомляв, що засновник Microsoft Білл Гейтс одразу виступив на захист USAID і попередив, що такий крок може спричинити «мільйони смертей».

Щодо Всесвітньої організації охорони здоров’я, то Дональд Трамп наполягає на виході Сполучених Штатів і з неї. Він був незадоволений членством США у ВООЗ і під час свого першого президентства, яке збіглося з пандемією Covid-19. Зокрема, Трамп стверджує, що організація «обкрадає Сполучені Штати».