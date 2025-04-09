ВООЗ б'є на сполох через нову глобальну загрозу для здоров'я людей

Мукормікоз є серйозною грибковою інфекцією, що може впливати на багато частин тіла

Імовірно, приблизно третина людей у світі інфіковані якимось із видів грибків

Незабаром людство може залишитися без захисту від грибкових інфекцій через їх стійкість до препаратів та недостатність наявних засобів діагностики. Про це йдеться у двох доповідях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), присвячених проблемі таких інфекцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що світ залишається критично неготовим до грибкових інфекцій, оскільки брак діагностичних тестів, ефективних методів лікування та спостереження створює нагальну потребу в ретельних дослідженнях.

За даними аналітиків, найчастіше з мікозами стикаються важкохворі люди. При цьому на їхньому лікуванні негативно позначається стійкість інфекції до медичних препаратів та слабкість організму таких пацієнтів. У зв'язку з цим кількість летальних випадків при ураженні грибковими інфекціями з «критично пріоритетної групи» – криптококи, аспергіли та кандиди – може досягати 88%, випливає з доповідей.

«Імовірно, приблизно третина світу інфікована якимось грибком, – переважно шкірним, вагінальним кандидозом, мікозом стопи. Ці види грибків не є смертельними, але їх сила зростає», – каже професор Армстронг-Джеймс.

Також поширюються більш смертоносні різновиди грибків: інвазивні грибкові інфекції щороку вбивають приблизно 2,5 млн людей – це вдвічі більше, ніж у світі, ніж туберкульоз.

Приміром, «чорний гриб» або мукормікоз, який перетворює тканини людини на чорні плями, потрапив у заголовки газет під час пандемії Covid-19, коли в Індії було зареєстровано 51 тис. таких випадків.

«Мукормікоз дуже часто уражує через ніс, а потім може потрапити в очі по зоровому нерву в стовбур мозку і вбити вас. Ми повинні давати пацієнтам найсильніші ліки, які тільки можемо знайти і вирізати всю інфіковану тканину, що часто означає серйозну операцію на обличчі та половині мозку», – сказав професор Армстронг-Джеймс. Для деяких пацієнтів кількість почорнілої тканини, яку потрібно видалити, настільки велика, що це неможливо, і вони помирають протягом кількох днів.

Напередодні генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що нова пандемія – це не теоретичний ризик, а епідеміологічна визначеність. Глава організації впевнений, що вона станеться, і людство має бути готовим до неї.

Наприкінці лютого ВООЗ заявила, що європейська система охорони здоров'я перебуває у застої та відстає за кількома напрямками. Зокрема, в Європейському регіоні організації виявили, що кожен п'ятий підліток страждає на психічні розлади.

Нагадаємо, у 2021 році, у розпал пандемії Covid-19, відбулося різке зростання смертності серед вагітних жінок та породіль. Від ускладнень, пов'язаних із вагітністю та пологами, померло 322 тис. жінок, що на 40 тис. більше, ніж у 2020 році. Ці дані наведені в опублікованій ООН доповіді.