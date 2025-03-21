Близько 80% доходу букмекерським конторам приносять лудомани, – ВООЗ

Індустрія азартних ігор витрачає великі кошти на рекламні акції, тому що це допомагає залучати нових гравців

Дослідження доводять, що чим частіше ви бачите рекламу азартних ігор, тим більша ймовірність, що ви гратимете в них

До 80% доходів букмекерським конторам приносять люди, які мають залежність від азартних ігор. Як повідомляє «Главком», відповідну статистику наводить член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з азартних ігор та розладів, пов'язаних із ними Чарльз Лівінгстон.

Експерт зазначає, що індустрія витрачає мільйони на рекламні акції, тому що це допомагає букмекерам залучати нових гравців.

«Найкращі клієнти букмекерів – це ті, хто втрачають всі гроші. Тому їм постійно доводиться шукати нових гравців на заміну тим, хто витратив усі свої гроші, активи та зв'язки», – заявив Лівінгстон.

Він також зазначив, що дослідження чітко показують, що чим частіше ви бачите рекламу азартних ігор, тим більша ймовірність, що ви гратимете в азартні ігри.

До слова, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

«Утворено державне агентство України «ПлейСіті» як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Мельничука, новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.

У серпні 2024 року законопроєкт №9256-д, який парламентарі ухвалили у першому читанні, передбачає створення нового держоргану у сфері організації та проведення азартних ігор. Як заявив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей після прийняття вказаного проєкту закону припинить своє існування.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.