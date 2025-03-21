Близько 80% доходу букмекерським конторам приносять лудомани, – ВООЗ
Дослідження доводять, що чим частіше ви бачите рекламу азартних ігор, тим більша ймовірність, що ви гратимете в них
До 80% доходів букмекерським конторам приносять люди, які мають залежність від азартних ігор. Як повідомляє «Главком», відповідну статистику наводить член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з азартних ігор та розладів, пов'язаних із ними Чарльз Лівінгстон.
Експерт зазначає, що індустрія витрачає мільйони на рекламні акції, тому що це допомагає букмекерам залучати нових гравців.
«Найкращі клієнти букмекерів – це ті, хто втрачають всі гроші. Тому їм постійно доводиться шукати нових гравців на заміну тим, хто витратив усі свої гроші, активи та зв'язки», – заявив Лівінгстон.
Він також зазначив, що дослідження чітко показують, що чим частіше ви бачите рекламу азартних ігор, тим більша ймовірність, що ви гратимете в азартні ігри.
До слова, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
«Утворено державне агентство України «ПлейСіті» як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації», – йдеться в повідомленні.
За інформацією Мельничука, новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.
Як повідомлялося, 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.
У серпні 2024 року законопроєкт №9256-д, який парламентарі ухвалили у першому читанні, передбачає створення нового держоргану у сфері організації та проведення азартних ігор. Як заявив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей після прийняття вказаного проєкту закону припинить своє існування.
Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.
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