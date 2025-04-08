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Глава ВООЗ упевнений у неминучості нової пандемії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Глава ВООЗ упевнений у неминучості нової пандемії
Нова пандемія неминуча, стверджує глава ВООЗ
фото із відкритих джерел

За словами глави ВООЗ, поява ної пандемії не є теоретичним ризиком

Нова пандемія рано чи пізно станеться, і це «не теоретичний ризик», а «епідемічна визначеність». Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Business Standard.

Виступаючи на відкритті 13-ї сесії Міжурядового переговорного органу (МППО), що займається підготовкою угоди про запобігання пандеміям, він нагадав про тяжкі наслідки спалаху Covid-19 у світі, наголосивши, що «наступна пандемія не чекатиме». За словами Гебрейєсуса, її виникнення – «це не теоретичний ризик, це епідемічна визначеність». Глава ВООЗ повторив раніше висловлене ним припущення про те, що нова пандемія може вибухнути «через 20 років або більше, а може, й завтра». «Але це станеться, і в будь-якому разі ми маємо бути готові», – констатував він.

«За офіційними даними, від Covid-19 загинули 7 млн ​​осіб, але ми оцінюємо справжню кількість у 20 млн. І на додаток до людських втрат пандемія знищила понад $10 трлн у світовій економіці» , – сказав Гебрейєсус.

Він висловив упевненість у можливості досягнення консенсусу на переговорах щодо пандемічної угоди. Глава ВООЗ при цьому запевнив, що такий договір «аж ніяк не обмежить суверенітет» будь-якої держави-члена ВООЗ, а навпаки – «зміцнить національний суверенітет та міжнародні дії».

77-ма Всесвітня асамблея охорони здоров'я, що проходила в Женеві з 27 травня по 1 червня 2024 року, продовжила повноваження МППО, створеного у 2021 році для розробки пандемічної угоди. Передбачається, що підсумки роботи над цим документом буде підбито на 78-й асамблеї у травні 2025 року. Раніше Гебрейєсус заявляв, що роботі над договором заважає інформація, що розповсюджується в інтернеті, про те, що цей документ, у разі його прийняття, обмежить суверенітет країн, що його підписали.

Режим надзвичайної ситуації у зв'язку із захворюванням Covid-19 діяв у світовій охороні здоров'я з кінця січня 2020 року до 5 травня 2023 року. За даними ВООЗ, на 23 березня 2025 року у світі зареєстровано 777 684 506 випадків зараження коронавірусом та 7 092 720 смертей.

Нагадаємо, у 2021 році, у розпал пандемії Covid-19, відбулося різке зростання смертності серед вагітних жінок та породіль. Від ускладнень, пов'язаних із вагітністю та пологами, померло 322 тис. жінок, що на 40 тис. більше, ніж у 2020 році. Ці дані наведені в опублікованій ООН доповіді. 

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Теги: здоров'я суверенітет вірус ВООЗ

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