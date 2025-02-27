У світі суттєво скоротилася кількість курців: ВООЗ назвала причини

Незважаючи на заходи боротьби, ООН нарахувала 1,3 млрд курців у ​​світі

Кількість тих, хто вживає тютюн, за останні 20 років скоротилася на третину, цьому сприяло підвищення податків. Про це інформує «Главком» із посиланням ВООЗ.

У спільній статті генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебреєсуса та керівника секретаріату Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну Адріана Бланко Маркізо йдеться про те, що договір ООН, який стосується боротьби із глобальною епідемією тютюну, врятував мільйони життів за останні два десятиліття.

«За останні 20 років масштаби споживання тютюну у світі скоротилися на третину. Згідно з оцінками, порівняно з 2005 роком чисельність тих, хто вживає тютюн, зменшилася на 118 млн осіб», – йдеться у статті.

Автори зазначають, що «найбільш економічно ефективним способом скоротити споживання тютюну залишається підвищення податків на тютюнові вироби, що знижує їхню цінову доступність». «Тютюнові податки можуть бути джерелом додаткових надходжень до державного бюджету на цілі боротьби проти тютюну та фінансування охорони здоров'я», – зазначили вони.

У матеріалі підкреслюється, що зниження споживання тютюну у світі відбулося «багато в чому завдяки тому, що цього тижня 20 років тому, після багаторічних переговорів, набула чинності Рамкова конвенція ВООЗ щодо боротьби проти тютюну – один з міжнародних договорів ООН, що широко підтримуються світовою спільнотою ООН, за всю історію».

Конвенція, за словами авторів, «була і залишається значною віхою в історії міжнародного права. Це перший договір, узгоджений на підставі статуту ВООЗ і який передбачає цілу низку заходів щодо обмеження попиту на тютюнові вироби та їх пропозиції на ринку». Вона налічує 183 країни, на частку яких припадає 90% світового населення, уточнили у ВООЗ.

Так, у 138 країнах нині діють вимоги щодо розміщення на пачках сигарет великих графічних попереджень про шкоду куріння для здоров'я, а десятки інших країн запровадили правило про використання простої упаковки, заборонивши брендоване оформлення сигаретних пачок для зниження їхньої привабливості. Крім того, у 66 країнах запроваджено заборони на рекламу, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів, а понад чверть світового населення захищено заборонами на куріння у закритих приміщеннях та іншими законодавчими заходами щодо створення бездимного середовища.

У статті також згадується, що у 2018 році набув чинності протокол, спрямований на ліквідацію всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами, яка знижує ефективність антитютюнових заходів, обмежує податкові надходження та підживлює злочинність.

Водночас автори визнають, що, незважаючи на досягнутий прогрес, вживання тютюну залишається одним із основних факторів серцево-судинних, онкологічних, хронічних респіраторних захворювань, інсульту та діабету у всьому світі. Тютюн продовжують вживати приблизно 1,3 млрд людей у ​​світі, зазначають вони.

У статті звертається увага на те, що тютюнові виробники, зіштовхуючись із зменшенням продажів сигарет, «вводять в асортимент нові вироби, зокрема, електронні сигарети, несумлінно рекламуючи їх як більш здорові альтернативи звичайним сигаретам, хоча така продукція теж містить отруйні з'єднання». Крім проблем зі здоров'ям, тютюн загрожує сталому розвитку як такому, наголошували автори. А щорічні економічні витрати, що породжуються курінням – від витрат на медичну допомогу і до зниження продуктивності – оцінюються на рівні 1,8% світового внутрішнього валового продукту.

З огляду на зазначені причини конвенція залишається актуальною, повноцінна реалізація її положень дозволить країнам захистити здоров'я своїх громадян, свою економіку та довкілля на десятиліття вперед, резюмували у ВООЗ.

До слова, Аргентина вийде зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Причиною рішення стали «глибокі розбіжності» з організацією щодо управління проблемами людського здоров'я.