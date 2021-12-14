ВООЗ відправила фахівців в Африку, де майже 100 людей померло від невідомої хвороби

Результати перевірки на холеру померлих у Південному Судані дали негативний результат

Результати перевірки на холеру померлих у Південному Судані дали негативний результат

Невідома хвороба забрала життя десятків людей у районі, який сильно постраждав від нещодавньої повені

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розслідує смерть майже 100 людей, які померли від невідомого захворювання у місті Фангак (Південний Судан). Про це 14 грудня повідомляє ВВС.

Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що невідома хвороба забрала життя десятків людей у районі, який сильно постраждав від нещодавньої повені. За словами одного з чиновників відомства, первісні зразки, зібрані у цьому районі, дали негативні результати перевірки на холеру.

«Ми вирішили скерувати групу швидкого реагування, щоб оцінити ризики: вони зможуть зібрати зразки у хворих людей, проте, за попередніми даними, зафіксовано 89 летальних випадків», – повідомила викладачка Медичного коледжу Університету Джуби Шейла Бая.

До слова, мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.