Мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі

ВООЗ вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта»

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу

Мережевий аналітик Євген Істребін, який моніторить відкриті дані щодо Covid-19, оприлюднив графіку темпів розповсюдження штаму «Омікрон» у світі.

Він посилається на дані експерта з вакцин Шабіра Махді з Університету Вітватерсранда, який заявив, що високі рівні попереднього зараження трьома попередніми хвилями коронавірусної інфекції в Південній Африці можуть пояснити відносно низькі рівні госпіталізацій та тяжких захворювань у поточному спалаху варіанта «Омікрон».

Махді процитував нещодавно завершене дослідження на серопозитивність – відсоток населення, яке вже було інфіковане – у провінції Гаутенг, яка опинилася в центрі спалаху «Омікрон», показало 72%.

«Це більш ніж утричі перевищує рівень попередніх інфекцій, виявлених аналогічним обстеженням під час спалаху бета-варіанту рік тому, коли серопозитивність становила близько 20%», – вказує експерт.

Графіка темпів розповсюдження штаму «Омікрон» у світі, фото: FT

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.