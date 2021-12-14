Влада США пожертвує світу 1,2 млрд доз вакцини проти коронавірусу

Блінкен: влада США до кінця 2022 року пожертвує в інші країни 1,2 млрд доз вакцин

Блінкен підкреслив, що з 300 мільйонів доз, які США вже пожертвували світу, близько третини були відправлені до країн Індо-Тихоокеанського регіону

Сполучені Штати Америки до кінця 2022 року мають намір пожертвувати в інші країни понад 1,2 млрд доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив на пресконференції під час візиту до Індонезії, державний секретар США Ентоні Блінген, трансляція вела агенція Reuters.

«До кінця наступного року ми пожертвуємо світу більше 1,2 млрд доз вакцини», – сказав він.

Глава американської дипломатії підкреслив, що з 300 мільйонів доз, які Сполучені Штати вже пожертвували світу, близько третини були відправлені до країн Індо-Тихоокеанського регіону.

«Ми також виділили понад $2,8 млрд у вигляді додаткової допомоги регіону, щоб врятувати життя. Ця сума включає в себе $77 млн на допомогу Індонезії, включаючи закупівлю особистого захисту та медичного кисню для лікарень», – сказав Блинка.

На початку грудня президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати зобов'язуються пожертвувати іншим країнам додаткові 200 млн доз вакцин від Covid-19 протягом наступних 100 днів.

«На додаток до цих 275 млн доз, які ми вже поділилися з 110 країнами, до складу якої входять 94 млни доз для Африки, ми зобов'язуємо зобов'язання відправити 200 млндоз до майбутнього 100 днів», – сказав він.

Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».