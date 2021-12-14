  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Нігерія утилізує близько 1 млн доз вакцини від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів - Нігерія утилізує близько 1 млн доз вакцини від коронавірусу
    Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів
    фото: Reuters

    Термін придатності деяких вакцин, які прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування, становив лише кілька тижнів

    Нігерія знищить близько мільйона доз вакцин від коронавірусу, у яких сплив термін придатності. Про це заявив глава Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Нігерії Фейсал Шуайб, повідомляє Reuters.

    За словами міністра охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре, термін придатності деяких вакцин, які прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування, становив лише кілька тижнів.

    Шуайб також зазначив, що Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів в спробі використовувати їх швидко і забезпечити певний рівень захисту для нігерійців через брак вакцин в минулому.

    Він зазначив, що Нігерія більше не прийматиме вакцини з коротким терміном зберігання з огляду на рішення президентського комітету.

    Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки. Наразі менш як 4% дорослого населення цієї країни пройшли вакцинацію від коронавірусу.

    Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

    Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

    Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.

    Читайте також: Третя доза. Українці вимагають, імунологи рекомендують, уряд гальмує
    Теги: вакцинація населення ВООЗ коронавірус Нігерія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нігерія утилізує близько 1 млн доз вакцини від коронавірусу