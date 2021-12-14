Нігерія утилізує близько 1 млн доз вакцини від коронавірусу

Термін придатності деяких вакцин, які прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування, становив лише кілька тижнів

Нігерія знищить близько мільйона доз вакцин від коронавірусу, у яких сплив термін придатності. Про це заявив глава Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Нігерії Фейсал Шуайб, повідомляє Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре, термін придатності деяких вакцин, які прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування, становив лише кілька тижнів.

Шуайб також зазначив, що Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів в спробі використовувати їх швидко і забезпечити певний рівень захисту для нігерійців через брак вакцин в минулому.

Він зазначив, що Нігерія більше не прийматиме вакцини з коротким терміном зберігання з огляду на рішення президентського комітету.

Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки. Наразі менш як 4% дорослого населення цієї країни пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».

Міністр пояснив, що зараз у пріоритеті вакцинація людей, які взагалі не щепилися, бо це дозволить захистити більшу кількість людей. Ляшко пояснює, що зараз в Україні понад 10 млн людей не пройшли вакцинацію, і їх треба переконати щепитися.