Пандемія викликала п'ять найбільших проблем: дані ВООЗ

Коли коронавірус завершиться, світ чекають на серйозні проблеми

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус перерахував серйозні світові наслідки, які можуть виникнути після завершення пандемії Covid-19, йдеться у Телеграм-каналі організації

Коли все завершиться, світ чекають на серйозні проблеми і виклики більш вагомі, ніж були до початку пандемії, вважає Гебрейєсус. «Це бідність, голод, нерівність, неінфекційні хвороби та зміна клімату. Пандемія коронавірусу продемонструвала, що, якщо здоров'я наражається на ризик, то на ризик наражається все», – сказав він.

Глава ВООЗ також закликав домогтися «фундаментальної зміни» сприйняття цінності здоров'я.

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Напередодні перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Як стало відомо, генсек ООН пішов на самоізоляцію через коронавірус.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом «Дельта».