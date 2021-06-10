Байден: США закуплять і передадуть майже сотні країн пів мільярда доз Pfizer

Американський президент наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу

США поділяться вакциною з 92 країнами із низьким та нижчим середнього рівнем доходу

Президент США Джо Байден оголосив про план допомоги біднішим країнам у боротьбі з пандемією коронавірусу. США придбають 500 млн доз вакцини Pfizer та поділяться ними майже із сотнею країн світу. Про це йшлося на брифінгу президента США у Британії.

«За моєю вказівкою, Сполучені Штати придбають пів мільярда доз вакцини від Covid-19 від Pfizer, щоб пожертвувати майже 100 країнам, які гостро цього потребують», – заявив він.

Американський президент наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

«Америка буде арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти Covid-19, як і Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні», – сказав Байден.

На своїй сторінці у Twiiter Байден додав, що вакциною поділяться з 92 країнами із низьким та нижчим середнього рівнем доходу.

«Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі та будуть вироблені завдяки потужності американського виробництва», – додав президент США.

Нагадаємо, 3 червня в Білому домі повідомили, що США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед них є і Україна.

Прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі казала, що країни отримають обіцяні 80 млн до кінця червня 2021 року.

7 червня президент України висловив подяку Джо Байдену за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

Сьогодні стало відомо, кого щеплять вакциною Pfizer із нової партії. Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.