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    Соціум

    ВООЗ зафіксувала понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей

    У світі 18 дітей померли через гострий гепатит невідомого походження - ВООЗ зафіксувала понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
    У світі 18 дітей померли через гострий гепатит невідомого походження
    фото: Reuters

    Третина ймовірних випадків припадає на США

    У 33 країнах світу зафіксували 920 імовірних випадків гострого гепатиту невідомого походження в дітей. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    За даними організації, на Європу припадає половина ймовірних випадків, зокрема 267 – з Британії. Ще третина ймовірних випадків припадає на США.

    Зазначається, що з 422 випадків, щодо яких доступна інформація про стать та вік, майже половина припадає на хлопчиків, здебільшого яким менше ніж 6 років.

    Також 45 дітям з гострим гепатитом знадобилася пересадка печінки, і було 18 загиблих, більшість з них – в Америці.

    Нагадаємо, 24 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських.

    Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років.

    Також 27 квітня у Китаї зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8. Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик з центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини 5 квітня піднялася температура та були інші симптоми.

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    Теги: діти гепатит ВООЗ
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    ВООЗ зафіксувала понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей