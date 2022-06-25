ВООЗ зафіксувала понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей

Третина ймовірних випадків припадає на США

У 33 країнах світу зафіксували 920 імовірних випадків гострого гепатиту невідомого походження в дітей. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними організації, на Європу припадає половина ймовірних випадків, зокрема 267 – з Британії. Ще третина ймовірних випадків припадає на США.

Зазначається, що з 422 випадків, щодо яких доступна інформація про стать та вік, майже половина припадає на хлопчиків, здебільшого яким менше ніж 6 років.

Також 45 дітям з гострим гепатитом знадобилася пересадка печінки, і було 18 загиблих, більшість з них – в Америці.

Нагадаємо, 24 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських.

Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років.

Також 27 квітня у Китаї зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8. Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик з центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини 5 квітня піднялася температура та були інші симптоми.



