Вперше в історії людина заразилася пташиним грипом: хворобу виявили у Китаї
Пташиним грипом у Китаї заразилася дитина, яка контактувала з курами та воронами
У Китаї зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8. Про це повідомила Національна комісія охорони здоров'я Китаю, яку цитує Reuters.
Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик з центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини 5 квітня піднялася температура та були інші симптоми.
Жоден із близьких контактів хлопчика не був заражений вірусом. Дитина контактувала з курами та воронами, які вирощувалися у неї вдома.
Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів, але ніколи не повідомлялося про випадки захворювання людей.
Попередні оцінки фахівців свідчать про те, що варіант ще не має здатності масово заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.
Що було раніше
У Китаї існує багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, як правило, тих, хто працює з домашньою птицею. Торік Китай повідомив про перший випадок H10N3 у людини.
Країна має величезні популяції як вирощених, так і диких птахів багатьох видів. Це створює ідеальне середовище для змішування та мутації пташиних вірусів.
Нагадаємо, днями повідомлялося, що світом шириться гепатит невідомого походження. Захворювання вже зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських.