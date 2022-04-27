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    Вперше в історії людина заразилася пташиним грипом: хворобу виявили у Китаї

    Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів - Вперше в історії людина заразилася пташиним грипом: хворобу виявили у Китаї
    Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів
    фото з відкритих джерел

    Пташиним грипом у Китаї заразилася дитина, яка контактувала з курами та воронами

    У Китаї зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8. Про це повідомила Національна комісія охорони здоров'я Китаю, яку цитує Reuters.

    Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик з центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини 5 квітня піднялася температура та були інші симптоми.

    Жоден із близьких контактів хлопчика не був заражений вірусом. Дитина контактувала з курами та воронами, які вирощувалися у неї вдома.

    Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів, але ніколи не повідомлялося про випадки захворювання людей.

    Попередні оцінки фахівців свідчать про те, що варіант ще не має здатності масово заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.

    Що було раніше

    У Китаї існує багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, як правило, тих, хто працює з домашньою птицею. Торік Китай повідомив про перший випадок H10N3 у людини.

    Країна має величезні популяції як вирощених, так і диких птахів багатьох видів. Це створює ідеальне середовище для змішування та мутації пташиних вірусів.

    Нагадаємо, днями повідомлялося, що світом шириться гепатит невідомого походження. Захворювання вже зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських.

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    Теги: росія окупанти війна Китай Україна грип птахи окупація #stoprussia
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    Вперше в історії людина заразилася пташиним грипом: хворобу виявили у Китаї