Вперше в історії людина заразилася пташиним грипом: хворобу виявили у Китаї

Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик з центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини 5 квітня піднялася температура та були інші симптоми.

Жоден із близьких контактів хлопчика не був заражений вірусом. Дитина контактувала з курами та воронами, які вирощувалися у неї вдома.

Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів, але ніколи не повідомлялося про випадки захворювання людей.

Попередні оцінки фахівців свідчать про те, що варіант ще не має здатності масово заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.

Що було раніше

У Китаї існує багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, як правило, тих, хто працює з домашньою птицею. Торік Китай повідомив про перший випадок H10N3 у людини.

Країна має величезні популяції як вирощених, так і диких птахів багатьох видів. Це створює ідеальне середовище для змішування та мутації пташиних вірусів.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що світом шириться гепатит невідомого походження. Захворювання вже зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських.