Скільки Україні «коштував» коронавірус?

На жаль, коронавірус все ще продовжує забирати життя українців

За два роки пандемії держава витратила на підтримку медичної сфери колосальні кошти

Covid-19 обійшовся Україні більш ніж у 100 млрд грн видатків на медицину.

Сьогодні Мінфін відзвітував про загальні видатки держбюджету на боротьбу з коронавірусною хворобою у 2021 році. Було витрачено 46,4 млрд грн. З них найбільше на послуги екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з Covid-19 (22,4 млрд грн) та на закупівлю вакцин (11,4 млрд грн).

У 2020 році на боротьбу з коронавірусом використали 23,8 млрд грн з «ковідного» фонду та 21 млрд грн фінансування від НСЗУ. Загалом – майже 55 млрд грн. Зокрема, було профінансовано виплату надбавок медикам на 5,5 млрд грн.

Бачимо, що загалом за два роки пандемії держава витратила на підтримку медичної сфери колосальні кошти – понад 100 млрд грн. Якщо додати витрати за іншими бюджетними програмами, як, наприклад, забезпечення медичних закладів кисневими станціями, виплату лікарняних, субвенцію місцевим бюджетам, підтримку бізнесу, який зазнав збитків під час пандемії, то сума виходить ще більшою.

На цей рік у держбюджеті передбачено понад 22 млрд грн на оплату медичних послуг для лікування Covid-19. Ще 2,6 млрд грн закладено на придбання вакцин. Але під час перерозподілу надходжень до бюджету будуть виділені додаткові суми.

Якби не колосальні витрати на боротьбу з «ковідом», ми б могли набагато більше зробити для розвитку медицини. Тим не менш, незважаючи на пандемію, команда Президента змогла цього року передбачити рекордне фінансування сфери охорони здоров’я – майже 200 млрд грн.

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Джерело: блог Михайла Радуцького

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