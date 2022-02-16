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    ВООЗ заявляє про зменшення захворюваності на Covid-19

    Тим часом Covid-смертність залишається на тому ж рівні, що й минулого тижня - ВООЗ заявляє про зменшення захворюваності на Covid-19
    Тим часом Covid-смертність залишається на тому ж рівні, що й минулого тижня
    фото з відкритих джерел

    У світі за тиждень кількість хворих на коронавірус знизилася на 19%

    Щотижневий показник захворюваності на Covid-19 у світі знизився на 19%. Так, у період від 7 до 13 лютого позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 16 млн людей. Про це повідомляється в оприлюдненому у вівторок, 15 лютого, щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    Зазначається, що збільшення кількості нових заражень коронавірусною інфекцією зареєстрували лише в Західно-Тихоокеанському регіоні ВООЗ (на 19%).

    Тим часом у Південно-Східній Азії показник нових Covid-хворих знизився на 37%, в Америці – на 32%, в Африканському регіоні – на 30%, у Європейському – на 16%, а в Східному Середземномор'ї – на 12%.

    Глобальна кількість нових летальних випадків, пов'язаних із Covid-19, у світі сягнула майже 75 тис., залишившись на тому ж рівні, що й попереднього тижня.

    Втім, у Східному Середземномор'ї тижневий показник смертей від ускладнень коронавірусу збільшився на 38%, у Західній частині Тихого океану – на 27%, в Африканському регіоні – на 14%, а в країнах Америки – на 5%.

    У Європі Covid-смертність залишилися на попередньому рівні, а в Південно-Східній Азії знизилася на 9%.

    Загалом від початку пандемії у світі зафіксували понад 409 млн підтверджених випадків зараження Covid-19 і понад 5,8 млн смертей від ускладнень цього захворювання.

    Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19

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    Теги: вірус ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ заявляє про зменшення захворюваності на Covid-19