Пандемія в Україні: скільки областей перебуває у «червоній» зоні карантину

У «жовтій» зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області

Станом на 15 лютого в Україні до «жовтої» зони карантину належать Київ, Полтавська та Харківська області. П'ять областей перебувають в «червоній» зоні, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У «червоній» зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

У «жовтій» зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. Усі інші області перебувають у «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, за добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.