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    Пандемія в Україні: скільки областей перебуває у «червоній» зоні карантину

    П'ять областей перебувають в &laquo;червоній&raquo; зоні - Пандемія в Україні: скільки областей перебуває у «червоній» зоні карантину
    П'ять областей перебувають в «червоній» зоні
    фото: glavcom.ua

    У «жовтій» зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області

    Станом на 15 лютого в Україні до «жовтої» зони карантину належать Київ, Полтавська та Харківська області. П'ять областей перебувають в «червоній» зоні, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

    У «червоній» зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

    У «жовтій» зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. Усі інші області перебувають у «помаранчевій» зоні.

    Нагадаємо, за добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19.

    До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

    Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: Київ хвороби карантин коронавірус
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    Пандемія в Україні: скільки областей перебуває у «червоній» зоні карантину