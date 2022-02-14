Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася – Ляшко

Ляшко: «Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози»

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується на тиждень раніше, ніж очікувалося. Наразі відбувається зменшення показників нових випадків хвороби. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.

«Після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків Covid-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад», – заявив Віктор Ляшко.

Він повідомив, що протягом минулого тижня було зареєстровано 235256 випадків Covid-19. За його словами, це на 7600 випадків менше, ніж за тиждень до цього.

«Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози», – повідомив міністр.

Міністр також повідомив, що за даними ВООЗ в усьому світі спостерігається зниження випадків Covid-19на 17% у порівнянні з попереднім тижнем.

Тим часом, за минулу добу, 13 лютого, в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

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