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    Імунітет після Covid-19: чи є ризик заразитися «Омікроном»

    При цьому у людей, які повторно заразились &laquo;Омікроном&raquo;, імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби - Імунітет після Covid-19: чи є ризик заразитися «Омікроном»
    При цьому у людей, які повторно заразились «Омікроном», імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби
    фото: з відкритих джерел

    Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження Омікроном лише на 56%

    Імунна система після перенесеного захворювання на Covid-19 гірше справляється з штамом «Омікрон», ніж з попередніми варіантами вірусу. Відповідне дослідження опублікували у The New England Journal of Medicine, повідомляє Reuters.

    Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження «Омікроном» лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.

    Науковці з Катару дослідили ефективність попереднього зараження SARS-CoV-2 у протидії «Омікрону».

    Для цього вони проаналізували національну базу даних щодо Covid-19 з початку пандемії.

    Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби Covid-19 був:

    • на 90,2% ефективним проти повторного зараження Альфа-варіантом;
    • на 85,7% ефективним проти повторного зараження Бета-варіантом;
    • на 92% ефективним проти повторного зараження Дельта-варіантом.

    Однак у випадку з «Омікроном», перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%.

    При цьому у людей, які повторно заразились «Омікроном», імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.

    Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) наголошують, що найефективнішим і найбезпечнішим методом боротьби з Covid-19 залишається вакцинація.

    Нагадаємо, за добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19. До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його. Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: США хвороби імунітет вакцинація коронавірус
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    Імунітет після Covid-19: чи є ризик заразитися «Омікроном»