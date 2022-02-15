Канцлер Німеччини не захотів у Москві здавати російський ПЛР-тест

Через таку процедуру тестування Шольц та Путін сидітимуть за довгим столом на великій відстані один від одного

Замість російського тесту канцлера оглянув німецький лікар посольства ФРН у Москві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 15 лютого перебуває з візитом у Москві, відмовився здавати російський ПЛР-тест. Про це повідомляє видання Bild.

Замість російського ПЛР-тесту канцлера оглянув німецький лікар у посольстві ФРН.

Як зазначається, російська влада просила, аби Олаф Шольц здав тест на коронавірус не пізніше ніж за 24 години перед вильотом до Москви. Вони також просили про повторний тест під час приземлення у Москві.

Проте Олаф Шольц відмовився від огляду російських лікарів та звернувся до німецького лікаря у посольстві. Німецька сторона погодилася на присутність російського представника під час проходження тесту.

Через таку процедуру тестування Шольц та Путін сидітимуть за довгим столом на великій відстані один від одного.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили юридичні гарантії захисту України.

Як повідомлялося, найближчим в оточені президента Росії Володимира Путіна чиновникам доводиться по декілька разів на тиждень здавати кал на перевірку через «підвищені заходи безпеки».

До відома, понад $1,5 млн (117 млн рублів) витратило управління справами президента Росії на організацію пресконференції Володимира Путіна. Зокрема, 1,4 млн рублів (понад $19 тис.) пішло на дезінфекцію журналістів. Стільки грошей пішло на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін, які були встановлені при вході, і засобів із частинками срібла, що розпорошувалося на кожного, хто проходить через кабіни.