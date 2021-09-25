  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Яндекс» планує запустити «хмарний» бізнес у Німеччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія планує запровадити свої нові розробки у Німеччині - «Яндекс» планує запустити «хмарний» бізнес у Німеччині
    Компанія планує запровадити свої нові розробки у Німеччині
    фото з відкритих джерел

    На реалізацію ініціативи представники організації виділили $30 млн

    Російська технологічна компанія «Яндекс» планує запустити «хмарний» бізнес на території Німеччини. Про це, з посиланням на отриману від організації інформацію пишуть російські ЗМІ.

    За даними повідомленнями, «Яндекс» має намір витратити на запуск хмарного бізнесу в Німеччині $30 млн.

    Компанія займається розвитком хмарних технологій в рамках свого підрозділу «Яндекс.Хмара» (Yandex.Cloud). Саме через нього «Яндекс» планує інвестувати позначену суму в експансію бізнесу в Європі. ЗМІ відзначають, що за перші 6 місяців 2021 року кількість комерційних користувачів Yandex.Cloud зросла на 60%.

    На даний момент компанія, за даними ЗМІ, готує команду Yandex.Cloud, яка займеться розвитком ініціативи в рамках німецького підрозділу. Паралельно «Яндекс» зайнята створенням представництва для свого хмарного бізнесу в Німеччині.

    Виділені кошти компанія планує витратити на оренду дата-центрів і придбання необхідного для роботи обладнання.

    Також представники компанії розповіли про підготовку до запуску хмарного сервісу G-Cloud, в якому, в тому числі, планують розміщувати державні системи.

    Нагадаємо, на початку 2021 року «Яндекс» змінив структуру бізнесу заради підвищення синергії. В рамках ініціативи компанія розподілила проекти на дві бізнес-групи. Хмарні сервіси увійшли в другу. Їх розвитком зайнявся діючий керівник пошукового порталу компанії Андрій Стискін.

    Раніше повідомлялося, що вже цієї осені російська компанія Yandex запустить у Москві перше таксі, що їздитиме без водія.

    На етапі тестування безпілотне таксі їздитиме в районі Ясенево. Сервіс запроваджуватиметься поступово та спочатку буде доступний обмеженій кількості користувачів. Для того, щоб узяти участь у тестуванні, потрібно подати заявку на сайті проєкту. Це може зробити будь-хто, кому виповнилося 18 років.

    Теги: ЗМІ Німеччина бізнес технології Яндекс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Яндекс» планує запустити «хмарний» бізнес у Німеччині