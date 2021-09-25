«Яндекс» планує запустити «хмарний» бізнес у Німеччині

На реалізацію ініціативи представники організації виділили $30 млн

Російська технологічна компанія «Яндекс» планує запустити «хмарний» бізнес на території Німеччини. Про це, з посиланням на отриману від організації інформацію пишуть російські ЗМІ.

За даними повідомленнями, «Яндекс» має намір витратити на запуск хмарного бізнесу в Німеччині $30 млн.

Компанія займається розвитком хмарних технологій в рамках свого підрозділу «Яндекс.Хмара» (Yandex.Cloud). Саме через нього «Яндекс» планує інвестувати позначену суму в експансію бізнесу в Європі. ЗМІ відзначають, що за перші 6 місяців 2021 року кількість комерційних користувачів Yandex.Cloud зросла на 60%.

На даний момент компанія, за даними ЗМІ, готує команду Yandex.Cloud, яка займеться розвитком ініціативи в рамках німецького підрозділу. Паралельно «Яндекс» зайнята створенням представництва для свого хмарного бізнесу в Німеччині.

Виділені кошти компанія планує витратити на оренду дата-центрів і придбання необхідного для роботи обладнання.

Також представники компанії розповіли про підготовку до запуску хмарного сервісу G-Cloud, в якому, в тому числі, планують розміщувати державні системи.

Нагадаємо, на початку 2021 року «Яндекс» змінив структуру бізнесу заради підвищення синергії. В рамках ініціативи компанія розподілила проекти на дві бізнес-групи. Хмарні сервіси увійшли в другу. Їх розвитком зайнявся діючий керівник пошукового порталу компанії Андрій Стискін.

Раніше повідомлялося, що вже цієї осені російська компанія Yandex запустить у Москві перше таксі, що їздитиме без водія.

На етапі тестування безпілотне таксі їздитиме в районі Ясенево. Сервіс запроваджуватиметься поступово та спочатку буде доступний обмеженій кількості користувачів. Для того, щоб узяти участь у тестуванні, потрібно подати заявку на сайті проєкту. Це може зробити будь-хто, кому виповнилося 18 років.