Китай заборонив операції з криптовалютами

Торгівлю біткоїнами та іншими криптовалютами вважатимуть злочином

У Китаї заборонили всі операції з криптовалютами. За рішенням центрального банку Китаю, торгівлю біткоїнами та іншими криптовалютами вважатимуть злочином. Про це повідомляє BBC.

«Бізнес, пов'язаний з віртуальними валютами, вважається незаконною фінансовою діяльністю», – заявили в Народному банку Китаю.

Там вважають, що криптовалютою «наражають на небезпеку» активи населення країни.

При цьому Китай є одним з найбільших ринків криптовалют в світі, так само як і одним з найбільших їх «добувачів».

Зміни на китайському ринку неодмінно впливають на світовий ринок віртуальних валют. Так сталося і після оголошення про те, що відтепер біткоїн поза законом в Китаї.

Це останній, але далеко не перший крок китайської влади, яка прагне приборкати процеси, які пов'язані зі спекулятивними інвестиціями, а також з відмиванням брудних грошей.

В цілому, торгівля криптовалютою була офіційно заборонена в Китаї ще в 2019 році, але фактично вона тривала онлайн через закордонні торговельні майданчики, а в цьому році відбулися деякі серйозні зміни.

У травні китайські урядові інститути попередили громадян, що не захищатимуть їх, якщо вони і надалі будуть торгувати біткоїнами та іншими валютами онлайн, а в червні уряд наказав банкам і біржам не надавати послуг по операціям, пов'язаним з криптовалютами, а також заборонив «видобуток» таких валют.

Нинішнє рішення є однозначним свідченням того, що китайська влада має намір припинити всі операції з криптовалютами в будь-якій формі. Всіх, хто буде причетний до «незаконної фінансової діяльності», визнають злочинцями, і вони будуть покарані. Під це визначення потрапляють й іноземні інтернет-ресурси, які будуть допомагати китайським громадянам з операціями з криптовалютами.

Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта у світі біткоїн (Bitcoin) у понеділок, 20 вересня, втратила у собівартості 10%. Наразі вартість біткоїна становить $42,9 тис.