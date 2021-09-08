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    У РФ запускають перше безпілотне таксі

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    Базпілотні автівки курсуватимуть в одному з районів російської столиці - У РФ запускають перше безпілотне таксі
    Базпілотні автівки курсуватимуть в одному з районів російської столиці
    Фото: Штаб-квартира Яндексу/Telegram

    Перші автівки без таксистів з’являться у російській столиці вже до кінця осені

    Вже цієї осені російська компанія Yandex запустить у Москві перше таксі, що їздитиме без водія. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

    На етапі тестування безпілотне таксі їздитиме в районі Ясенево. Сервіс запроваджуватиметься поступово та спочатку буде доступний обмеженій кількості користувачів. Для того, щоб узяти участь у тестуванні, потрібно подати заявку на сайті проєкту. Це може зробити будь-хто, кому виповнилося 18 років.

    Таксі працюватиме поблизу станцій метро «Ясенево», «Новоясеневська» та «Битцевський парк». Користувачі зможуть викликати безпілотне таксі через додаток Яндекс Go, доїхати на ньому до метро, з'їздити до торговельного центру або спортзалу. Ясенево – один з найбільших районів Москви, і поїздки на таксі всередині району тут дуже популярні.

    У компанії повідомляють, що це тільки перший етап великого проєкту Yandex із запуску безпілотних таксі. Згодом машин ставатиме більше, збільшиться кількість місць, звідки і куди на них можна поїхати, а викликати безпілотне таксі зможе все більше і більше людей.

    Нагадаємо, в США, у місті Сан-Франциско, можна скористатися безпілотним таксі. Послугу запустила компанія Waymo.

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    Теги: таксі технології Яндекс транспорт
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    У РФ запускають перше безпілотне таксі