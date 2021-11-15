Юна українка відкрила виставку малюнків у турецькій лікарні

Роботи пацієнтки з України експонують у клініці, поки їхня авторка лікується від лейкемії

У турецькій клініці Medical Park Antalya Hospital відкрилася виставка малюнків пацієнтки з України Владислави Білоусової, яка лікується тут від лейкемії. Про це повідомляє видання Haber Antalya.

«У майбутньому, коли подолаю лейкемію, хочу виставляти свої картини. Хочу жертвувати отриманий дохід на лікування хворих на лейкемію», – сказала дівчина.

Владислава мешкає у Харкові, навчається в університеті на факультеті автомобільного дизайну. Лейкемію їй діагностували у липні. Лікування розпочали в Харкові, а продовжили в Туреччині. Під час перебування в лікарні дівчина почала малювати медиків і свої мрії.

«Найголовніше для наших пацієнтів – моральний дух. Наші діти проходять через дуже складні речі, але коли вони займаються будь-якою діяльністю, як-от малювання, поезія та письмо, цей процес проходить легше. Нам потрібно їх мотивувати», – пояснила провідна фахівчиня клініки Седа Озтюркмен.