У Британії хлопчик через рідкісне захворювання їсть меблі, підгузки та одяг

Чотирирічний малюк «ласує» папером, іграшками та іншими неїстівними предметами

Чотирирічний британський хлопчик з'їв частину дитячого ліжечка, а також їсть свої підгузки, папір та інші неїстівні речі через рідкісний харчовий розлад. Вільям Баклі зі Східного Йоркшира намагається їсти предмети, які не є їжею ще з раннього дитинства, пише Mirror.

Дитині поставили діагноз пікацизм, також відомий як піка, парорексія, аллотріофагія або спотворення смаку. При цьому розладі в людей виникає непереборне бажання вживати в їжу що-небудь незвичайне і неїстівне.

Його мамі, 32-річній Марі Баклі, доводиться спостерігати, як Вільям їсть такі речі, як папір, пух, іграшки, книги та навіть меблі. Нещодавно хлопчик з'їв частину свого нового ліжечка, а ще обгризав пухнасті наматрацники.

Марі змушена ховати неїстівні предмети, а також відвертати увагу сина упродовж дня. За словами матері, останні три-шість місяців син почав щодня та особливо вночі їсти ще й свої підгузки.

«Він також буде їсти килимові волокна, м'які іграшки, дощовик на своїй колясці і будь-який пушок або волосся. Робота триває, я прибрала з його кімнати всі книги та м'які іграшки. Вдень я можу прибирати зайві речі і відволікати його, але вночі це дуже важко», – каже жінка.

Вільяму також поставили розлад аутистичного спектра, глобальну затримку розвитку і розлад обробки сенсорної інформації. Незабаром він має піти до спеціальної школи.

Маму своєю чергою турбує не лише поведінка дитини, але й реакція з боку інших. Її шокує відсутність обізнаності про людей з такими ж проблемами, як у її сина, і жорстокість коментаторів у соціальних мережах.