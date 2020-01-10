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    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея

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    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея

    28-й Parkes Elvis Festival мають відвідати не менше 27 тисяч шанувальників Елвіса Преслі

    Десятки наслідувачів легендарного Елвіса Преслі зібралися на Центральному вокзалі Сіднея вранці 9 січня, щоб сісти в Elvis Express. Після семигодинної поїздки поїзд доставить їх в Паркес, де щорічно проводиться фестиваль, присвячений королю рок-н-ролу.

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    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
    Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея

    Очікується, що 28-й Parkes Elvis Festival відвідають не менше 27 тисяч шанувальників і наслідувачів Елвіса Преслі.

    Щорічний п'ятиденний фестиваль проводиться з 1993 року.

    Австралія
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