Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея



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28-й Parkes Elvis Festival мають відвідати не менше 27 тисяч шанувальників Елвіса Преслі

Десятки наслідувачів легендарного Елвіса Преслі зібралися на Центральному вокзалі Сіднея вранці 9 січня, щоб сісти в Elvis Express. Після семигодинної поїздки поїзд доставить їх в Паркес, де щорічно проводиться фестиваль, присвячений королю рок-н-ролу.

Очікується, що 28-й Parkes Elvis Festival відвідають не менше 27 тисяч шанувальників і наслідувачів Елвіса Преслі.

Щорічний п'ятиденний фестиваль проводиться з 1993 року.