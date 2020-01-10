Десятки Елвісів Преслі окупували Центральний вокзал Сіднея
28-й Parkes Elvis Festival мають відвідати не менше 27 тисяч шанувальників Елвіса Преслі
Десятки наслідувачів легендарного Елвіса Преслі зібралися на Центральному вокзалі Сіднея вранці 9 січня, щоб сісти в Elvis Express. Після семигодинної поїздки поїзд доставить їх в Паркес, де щорічно проводиться фестиваль, присвячений королю рок-н-ролу.
Очікується, що 28-й Parkes Elvis Festival відвідають не менше 27 тисяч шанувальників і наслідувачів Елвіса Преслі.
Щорічний п'ятиденний фестиваль проводиться з 1993 року.