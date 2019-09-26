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    У світі

    «З Москви ми підтверджуємо, що інший світовий порядок можливий». Мадуро записав відео на Красній площі

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    Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини, - заявив Мадуро - «З Москви ми підтверджуємо, що інший світовий порядок можливий». Мадуро записав відео на Красній площі
    Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини, - заявив Мадуро

    Під час прогулянки по Красній площі Мадуро супроводжувала його дружина Силія Флорес і чиновники

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро у столиці РФ Москві прогулявся Красною площею в супроводі чиновників зі своєї адміністрації.

    Відповідний відеозапис Мадуро опублікував у Twitter.

    «Красна площа, температура +3, час 22:15, у Венесуелі зараз 15:15. Передаю привіт всьому народу Венесуели і нашим друзям в Латинській Америці і світі», - сказав Мадуро на відео.

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    «З Москви ми підтверджуємо, що інший світовий порядок можливий - світ без імперій, світ братерства», - додав венесуельський президент.

    На кадрах видно, що під час прогулянки по Красній площі Мадуро супроводжують його дружина Силія Флорес, міністр зв'язку й інформації Венесуели Хорхе Родрігес, віцепрезидент з питань економіки та фінансів Тарек ель-Айссамі і міністр нафтової промисловості Мануель Кеведо.

    Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро написав у Twitter, що прилетів до Росії, де має зустрітись із російським лідером Володимиром Путіним.

    «Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини і повагу між нашими народами», - заявив він.

    До слова, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, вирішив направити свою делегацію на Генасамблею ООН в Нью-Йорк.

    Мадуро повідомив, що не поїде в цьому році на Генасамблею ООН, що зараз проходить у Нью-Йорку.

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