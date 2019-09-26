«З Москви ми підтверджуємо, що інший світовий порядок можливий». Мадуро записав відео на Красній площі



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Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини, - заявив Мадуро

Під час прогулянки по Красній площі Мадуро супроводжувала його дружина Силія Флорес і чиновники

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у столиці РФ Москві прогулявся Красною площею в супроводі чиновників зі своєї адміністрації.

Відповідний відеозапис Мадуро опублікував у Twitter.

«Красна площа, температура +3, час 22:15, у Венесуелі зараз 15:15. Передаю привіт всьому народу Венесуели і нашим друзям в Латинській Америці і світі», - сказав Мадуро на відео.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

«З Москви ми підтверджуємо, що інший світовий порядок можливий - світ без імперій, світ братерства», - додав венесуельський президент.

На кадрах видно, що під час прогулянки по Красній площі Мадуро супроводжують його дружина Силія Флорес, міністр зв'язку й інформації Венесуели Хорхе Родрігес, віцепрезидент з питань економіки та фінансів Тарек ель-Айссамі і міністр нафтової промисловості Мануель Кеведо.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро написав у Twitter, що прилетів до Росії, де має зустрітись із російським лідером Володимиром Путіним.

«Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини і повагу між нашими народами», - заявив він.

До слова, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, вирішив направити свою делегацію на Генасамблею ООН в Нью-Йорк.

Мадуро повідомив, що не поїде в цьому році на Генасамблею ООН, що зараз проходить у Нью-Йорку.