Путін в Москві проведе переговори з Мадуро



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Мадуро прибув до Росії Фото: twitter.com/NicolasMaduro

Підписання угод за підсумками зустрічі не очікують

Президент Росії Володимир Путін 25 вересня в Москві проведе переговори із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін і Мадуро обговорять відносини між їхніми країнами і ширші регіональні питання.

Водночас він додав, що підписання угод за підсумками зустрічі не очікують.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро написав у Twitter, що прилетів до Росії, де має зустрітись із російським лідером Володимиром Путіним.

«Ми прибули на російську батьківщину, щоб зміцнити наші історичні та дуже позитивні взаємини і повагу між нашими народами», - заявив він.

До слова, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, вирішив направити свою делегацію на Генасамблею ООН в Нью-Йорк.