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    З полиць російських крамниць зникає ще один широковживаний продукт

    Співробітники кажуть, що це пов&rsquo;язано із відсутністю необхідної упаковки - З полиць російських крамниць зникає ще один широковживаний продукт
    Співробітники кажуть, що це пов’язано із відсутністю необхідної упаковки
    ілюстраційне фото

    Придбати кефір, у тому числі від місцевих виробників, стало майже неможливо

    Жителі Мурманська звернули увагу, що у популярних мережевих магазинах стало майже неможливо купити кефір, у тому числі місцевих виробників. Про це написав «Би-Порт».

    У Мурманську не що інше, як кефірна криза

    У Мурманську не що інше, як кефірна криза

    Придбати кефір, у тому числі від місцевих виробників, стало майже неможливо. Його просто немає на полицях найпопулярніших мережевих магазинів. Співробітники кажуть, що це пов’язано із відсутністю необхідної упаковки. Запаси направляються на більш пріоритетну продукцію. Наприклад, молоко.

    З подібними проблемами стикаються підприємства по всій Росії. У Мурманській області упаковку для кефіру виробники молочної продукції отримують від підприємств РосПак та ПромУпак. Обидва підприємства зіштовхнулися зі збоями відвантаження, повідомило «Бі-порту» джерело в обласному уряді. Постачальник упаковки північноморської «Латони» запевняє, що відвантаження відновиться вже наприкінці цього тижня. «Тулома» також чекала на постачання цього тижня. Проте постачальник заявив, що партія картону, що прийшла, виявилася бракованою. Через це терміни зсунулись на наступний тиждень.

    Напередодні стало відомо, що рітейлери Apple закрили понад 15 російських магазинів.

    Starbucks також покидає російський ринок.

    Тим часом у Росії уже визначилися, як назвати мережу ресторанів швидкого харчування, яка раніше належала компанії McDonald's. Мережа ресторанів McDonald's у Росії називатиметься «Mс».

    Також РФ покинула мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

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    Теги: росія окупанти війна ринок Україна харчування окупація #stoprussia
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    З полиць російських крамниць зникає ще один широковживаний продукт