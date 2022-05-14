«Комі Кола» замість Coca-Cola. У Росії найшли заміну відомому напою

Завод у Сиктивкарі почав випускати «Комі Колу»

На заміну всесвітньовідомому напою Coca-Cola, який пішов з російського ринку через санкції, Росія вигадала інший замінник. Завод у Сиктивкарі почав випускати «Комі Колу», про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У республіці Комі, де розташований завод, свій напій дуже хвалять і кажуть, що попит на напій зростає із кожним днем. Крім того, «Комі Кола» «не дуже газована і не дуже солодка».

Як стало відомо на початку травня, найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв, американська Coca-Cola Co. має намір піти з російського ринку. Також у Росії найшли заміну відомому ресторану McDonald's.