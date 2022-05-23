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    Події в Україні

    Росіяни знову вдарили по Сумщині з території РФ (фото)

    Ворожий снаряд влучив у стару ферму - Росіяни знову вдарили по Сумщині з території РФ (фото)
    Ворожий снаряд влучив у стару ферму

    Ворог гатив із мінометів та артилерії

    Сьогодні, 23 травня, російські військові з території РФ обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Ворог гатив по селу та околицях із мінометів та артилерії.

    Внаслідок потраплянь снарядів виникла пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна.

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    Росіяни знову вдарили по Сумщині з території РФ (фото)
    Росіяни знову вдарили по Сумщині з території РФ (фото)
    Росіяни знову вдарили по Сумщині з території РФ (фото)

    Жертв серед населення немає.

    Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. З території РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

    Щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень.

    Рятувальники показали наслідки обстрілів Білопілля.

    Як відомо, обстріли Сумщини з російської території відбувають майже щодня. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни знову вдарили по Сумщині з території РФ (фото)