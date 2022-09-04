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У Чехії обвалилася карусель. Є постраждалі (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Чехії обвалилася карусель. Є постраждалі (фото)
У Чехії при обваленні каруселі постраждали 17 осіб
фото: ceskenoviny.cz

Люди отримали травми, коли атракціон впав на землю

У Чехії у суботу, 3 вересня,  в місті Гавіржов під час народних гулянь обвалилася ланцюгова карусель. Поранення отримали 17 людей. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Аварія сталася близько 15:15 в центрі міста.

Конструкція з сидіннями височіла над центральною колоною на висоту близько 15 метрів. У міру спуску обертання повинно було закінчитися, однак через технічну несправність цього не сталося.

Поліція повідомила, що люди отримали травми, коли атракціон впав на землю, але продовжував обертатися.

«Вони отримали травми через те, що врізалися в бильця. Ми розслідуємо, що саме сталося», – сказав представник Моравсько-Сілезької поліції.

Представник екстрених служб додав, що на місце прибуло п'ять бригад швидкої медичної допомоги. Більшість постраждалих отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Травми двох людей важкі, але їх життю нічого не загрожує.

4 фото
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Нагадаємо, у містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

Також в Індії в знесли два висотні будинки після того, як Верховний суд оголосив їх незаконними за порушення будівельних норм. 

Теги: Чехія

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