Батько кримчанина, який загинув на «Москві», назвав російське керівництво злочинцями

Батько загиблого на «Москві» матроса уже не вихваляє війну, а називає військове і політичне керівництво Росії, яке брехало про відсутність строковиків у зоні бойових дій, злочинцями і покидьками

Житель окупованого Криму, син якого проходив строкову службу на крейсері «Москва», змінив свою думку про війну

Дмитро Шкребець, який втратив сина після знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, почав боротися за правду і критикувати російське військове керівництво. Про це пише видання «Настоящее время».

Шкребець визнав, що його син Єгор проходив службу на крейсера «Москва», будучи матросом строкової служби, які нібито не мали брати участі у російсько-українській війні.

«Якби я тоді почав здіймати весь цей шум, то це розголошення секретної інформації. А зараз карти викладені на стіл. Потрібно розкривати весь цей гнійник і карати всіх винних, чому пацанів не висадили», – заявив обурений батько загиблого рашистського матроса.

Дмитро Шкребець, який до втрати сина підтримував російське вторгнення, розпочате 24 лютого, після знищення «Москви» змінив своє ставлення до війни. «Що стосується військових дій, що відбуваються, не коментуватиму, тому що це може тільки завадити мені. Тому що це буде привід заборонити мені щось говорити, писати та якось впливати на цю ситуацію», – пояснив Шкребець своє мовчання, натякнувши на зміни до російського законодавства, які заборонили висловлювати позицію, не схожу на кремлівський офіціоз.

Втім, винних у загибелі його сина та інших матросів знищеного крейсера кримчанин назвав злочинцями: «Що б не сталося (з «Москвою» – ред.), у покидьків немає національності. Відбувся військовий злочин, і всі причетні мають бути покарані».

У коментарі виданню «Крим.Реалії» Дмитро Шкребець пояснив, що вимагає правди про знищення і затоплення «Москви»: «Що трапилося насправді, хто припустив те, що з першого дня участі крейсера в бойових походах там були термінові. Чому вони не були висаджені».

Кримчанин визнав – військове та політичне керівництво бреше росіянам та жителям окупованого Криму «на каналах, що всі живі, весь екіпаж евакуйований, взагалі не знаю, як може так мова повертатися. Як можуть таке говорити, так нахабно брехати».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Додамо, що і президент Росії Володимир Путін, і представники міністерства оборони РФ, зокрема, і міністр Сергій Шойгу, неодноразово заявляли, що солдати та матроси строкової служби не беруть участі у російсько-українській війні.