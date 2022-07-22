У Маріуполі робітники меткомбінату зчинили бунт – радник мера

Люди відмовляються працювати на будівництві окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі люди відмовляються працювати на будівництві у загарбників. Так, на ММК ім. Ілліча робітники влаштували бунт, відмовившись виходити на роботу на замінованій території меткомбінату. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Люди відмовляються працювати на будівництві окупантів. Графік з 8:00 до 20:00 в нелюдських умовах. Без води на сонці. Тихий саботаж, не рятує навіть «велика» анонсована зарплата в 45 тис. рублів. На ММК ім. Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота з розчистки майже зупинилась», – зазначив він.

Як повідомлялося, агресія Росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, у фільтраційних таборах Маріуполя рашисти катують держслужбовців.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.