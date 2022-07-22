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    Події в Україні

    У Маріуполі робітники меткомбінату зчинили бунт – радник мера

    У Маріуполі робітники меткомбінату зчинили бунт – радник мера
    фото з відкритих джерел

    Люди відмовляються працювати на будівництві окупантів

    У тимчасово окупованому Маріуполі люди відмовляються працювати на будівництві у загарбників. Так, на ММК ім. Ілліча робітники влаштували бунт, відмовившись виходити на роботу на замінованій території меткомбінату. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Люди відмовляються працювати на будівництві окупантів. Графік з 8:00 до 20:00 в нелюдських умовах. Без води на сонці. Тихий саботаж, не рятує навіть «велика» анонсована зарплата в 45 тис. рублів. На ММК ім. Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота з розчистки майже зупинилась», – зазначив він.

    Як повідомлялося, агресія Росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

    Як повідомлялося, у фільтраційних таборах Маріуполя рашисти катують держслужбовців.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі робітники меткомбінату зчинили бунт – радник мера