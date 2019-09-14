Завдяки сервісу Google Maps у США знайшли рештки людини, яка зникла безвісти 22 роки тому



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Фото: GOOGLE MAPS / Скріншот: MASHABLE

Чоловік за допомогою безпілотника пересвідчився, що у ставку дійсно лежить машина

Завдяки Google Maps в американському штаті Флорида вдалося знайти рештки чоловіка, який зник безвісти майже 22 роки тому.

Про це пише Mashable.

Наприкінці серпня мешканець міста Веллінгтон Баррі Фей отримав телефонний дзвінок від сусідки. Вона розповіла, що її колишній чоловік помітив автомобіль у ставку за будинком Фея, коли розглядав супутникові знімки у Google Maps.

Чоловік за допомогою безпілотника пересвідчився, що у ставку дійсно лежить машина. Він зателефонував колишній власниці будинку, щоб спитати, чи знає вона про автівку. За словами Фея, вона була в шоці. Тоді він вирішив зателефонувати до поліції.

«Після приїзду правоохоронці підтвердили, що у ставку був транспортний засіб», – йдеться у повідомленні департаменту шерифу округу Палм-Біч. «Після вилучення автівки з водойми усередині був знайдений скелет».

Тіло відправили на судово-медичну експертизу, яка показала, що рештки належать Вільяму Молдту, який зник 7 листопада 1997 року. Майже 22 роки тому Молдт зателефонував своїй дівчині, щоб повідомити, що вирушає додому після вечірки у нічному клубу. Більше його ніколи не бачили і не чули.

У місці, де знайшли тіло Молдта, понад двадцять років будували житло і там ще ніхто не жив. Тому поліція сумнівається, що ми колись дізнаємось, як Вільям Молдт та його машина опинилися у ставку.