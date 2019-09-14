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    Трамп підтвердив ліквідацію сина бен Ладена

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    <span>Хамза бен Ладен</span> - Трамп підтвердив ліквідацію сина бен Ладена
    Хамза бен Ладен

    Син бен Ладена був ліквідований в результаті спецоперації США

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про ліквідацію сина найвідомішого терориста Усами бен Ладена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

    За словами американського президента, Хамза бен Ладен був вбитий в ході контртерористичної спецоперації США в афгано-пакистанському регіоні. Трамп додав, що вбивства сина бен Ладена підірве діяльність «Аль-Каїди».

    «Знищення Хамзи бен Ладена не лише залишить «Аль-Каїду» важливих лідерських навичок та символічного зв'язку з його батьком, але і підірве важливі оперативні дії угрупування», - наголосив президент США.

    Трамп зазначив, що Хамза бен Ладен відповідав за планування та зв'язки з іншими терористичними організаціями.

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