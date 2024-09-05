Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині

Українські бійці беруть у полон виключно військових

Під час операції в Курській області РФ Збройні сили України взяли в полон понад 600 росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Ми показуємо, що будь-яка їхня територія (РФ, – ред.) не в безпеці. Якщо принесли до нас війну, то ми повертатимемо війну на їхню територію. Також ми взяли обмінний фонд, військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав. Ми не мародери та не вбивці, як росіяни, які приходили до нас та вбивали цивільних і брали в полон, знущалися», – наголосив глава держави.

За його словами, серед полонених є офіцери й бойовики Кадирова.

«Ось всіх їх ми мінятимемо на наших хлопців. Це також одна із цілей цієї операції. Вона виправдовує себе», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що, за словами президента, військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А».

Також глава держави повідомив, що Україні не потрібні російські території, а операції на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України.

Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.