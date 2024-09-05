Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині
Зеленський назвав одну з цілей Курської операції
фото з відкритих джерел

Українські бійці беруть у полон виключно військових

Під час операції в Курській області РФ Збройні сили України взяли в полон понад 600 росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Ми показуємо, що будь-яка їхня територія (РФ, – ред.) не в безпеці. Якщо принесли до нас війну, то ми повертатимемо війну на їхню територію. Також ми взяли обмінний фонд, військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав. Ми не мародери та не вбивці, як росіяни, які приходили до нас та вбивали цивільних і брали в полон, знущалися», – наголосив глава держави.

За його словами, серед полонених є офіцери й бойовики Кадирова.

«Ось всіх їх ми мінятимемо на наших хлопців. Це також одна із цілей цієї операції. Вона виправдовує себе», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що, за словами президента, військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». 

Також глава держави повідомив, що Україні не потрібні російські території, а операції на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України. 

Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Читайте також:

Теги: Курщина Володимир Зеленський полон окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її
Зеленський зустрівся з представниками Вселенського патріархату
28 серпня, 19:50
Зеленський: «Для мене було дуже важливим, щоб передусім сім’ї наших героїчних військових, які в полоні, розуміли, що відбувається»
Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»
27 серпня, 16:31
Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов’язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути ВР
Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону Московського патріархату
17 серпня, 15:52
ЗСУ тримають оборону на Донбасі
Бої на Донбасі. Українські позиції тримаються, попри шалений натиск
14 серпня, 12:00
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область
Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня
13 серпня, 22:00
Путін може закінчити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація на Курщині
Білий дім розповів, що робити Путіну, якщо його непокоїть Курська область
13 серпня, 04:00
Про замисел і цілі цієї української СВО знають лише ті, хто її планував. Та ще і зарано робити висновки. Операція продовжується
Українська «СВО» в Курській області
9 серпня, 19:05
Українські війська зуміли досягти ефекту раптовості у Курській області
Бої у Курській області. ЗСУ знищили важливий міф Кремля
9 серпня, 12:50
На думку військового, ворог зараз буде змушений оперативно перекидати резерви з інших ділянок фронту – з півночі Харківщини, з Донбасу
Операція в Курській області стала несподіванкою для росіян: експерт назвав перші результати
7 серпня, 14:50

Соціум

Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині
Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині
Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
Японці відмовляються переходити на скорочений робочий тиждень
Японці відмовляються переходити на скорочений робочий тиждень
Втрати російської армії. Британська розвідка пояснила позитивну динаміку
Втрати російської армії. Британська розвідка пояснила позитивну динаміку
У США сталася стрілянина у школі: є загиблі учні та вчителі
У США сталася стрілянина у школі: є загиблі учні та вчителі
Влада Фінляндії взялась за закриття російських шкіл – Iltalehti
Влада Фінляндії взялась за закриття російських шкіл – Iltalehti

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
94K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
32K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua