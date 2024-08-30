Курщина: Сирський доповів про просування ЗСУ

Олександр Сирський: «За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до 2 км, взяли під контроль 5 кв. км території»

У Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Сили оборони продовжують ведення оборони на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії бойових дій йдуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранок ці атаки відбиті, успіху противник не мав. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до 2 км, взяли під контроль 5 кв. км території. Обстановка на інших напрямках залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують виконання визначених завдань», – зазначив Сирський.

Сьогодні, 30 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті – передусім Покровський напрямок, а також з акцентом на операції в Курській області, підготовку шкіл та енергетику.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях.