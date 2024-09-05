Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині
Президент наголосив, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція
фото: скріншот

За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області

Військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога.

«А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію», – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що було кілька варіантів розвитку подій – позитивний та складніший, при якому потрібно виконати мінімум. «Вона пішла більш успішно. І тому ми застосували план А», – зазначив глава держави.

Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.

«І я скажу вам відверто – це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали і які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави. На Харківщині, а також на півдні. На півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський напрям, а також Донбас. Донбас, Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку правильних кроків, – це була Курщина. Це і відбулося», – сказав Зеленський.

На думку президента, перспективи утримання Україною території у Курській області залежать від постачання зброї, які вже погоджено.

«Якщо воно (озброєння, - «Главком») буде в Україні, ми будемо тримати. Але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану», – заявив він.

Також глава держави повідомив, що Україні не потрібні російські території, а операції на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України. 

Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський,  у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Читайте також:

Теги: Курщина ЗСУ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили збили 12 російських ударних безпілотників
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі
30 серпня, 09:06
Канал «Два майора» має понад мільйон підписників і є рупором міністерства оборони Росії
Росія навмисно вдарила по журналістах у Краматорську. Що найбільше вражає у цій трагедії
27 серпня, 09:46
Священнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП
21 серпня, 13:38
Путін залишив більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення
Приголомшливо дурне рішення: The Telegraph назвала прорахунок Путіна на Курщині
16 серпня, 15:27
РФ, ймовірно, захопила кілька населених пунктів на Покровському напрямку: аналіз ISW
РФ, ймовірно, захопила кілька населених пунктів на Покровському напрямку: аналіз ISW
16 серпня, 04:50
За словами Зеленського уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років
Наступ на Курщині та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
12 серпня, 18:37
Президент обговорив спільні можливості з партнерами захисту від ударів російських ракет та дронів
НАТО захищатиме Україну від російських ракет? Зеленський розповів деталі
8 серпня, 20:26
Зеленський провів розмову з Олександром Сирським
Володимир Зеленський розповів про проєкт «Армія+»
7 серпня, 20:06
«Роскосмос» зазнав збитків у 180 мільярдів рублів через санкції
Західні компанії продовжують працювати у Росії, незважаючи на санкції
6 серпня, 21:21

Політика

Постачання ракетних систем ЗСУ: Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини
Постачання ракетних систем ЗСУ: Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича
Зеленський запропонував Раді Сибігу на посаду глави МЗС. Депутати підтримали
Зеленський запропонував Раді Сибігу на посаду глави МЗС. Депутати підтримали
Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині
Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині
Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля
Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля
Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях
Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
94K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
32K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua