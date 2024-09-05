Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині

Президент наголосив, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція

За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області

Військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога.

«А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію», – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що було кілька варіантів розвитку подій – позитивний та складніший, при якому потрібно виконати мінімум. «Вона пішла більш успішно. І тому ми застосували план А», – зазначив глава держави.

Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.

«І я скажу вам відверто – це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали і які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави. На Харківщині, а також на півдні. На півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський напрям, а також Донбас. Донбас, Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку правильних кроків, – це була Курщина. Це і відбулося», – сказав Зеленський.

На думку президента, перспективи утримання Україною території у Курській області залежать від постачання зброї, які вже погоджено.

«Якщо воно (озброєння, - «Главком») буде в Україні, ми будемо тримати. Але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану», – заявив він.

Також глава держави повідомив, що Україні не потрібні російські території, а операції на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України.

Як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.