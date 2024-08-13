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Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область
фото з відкритих джерел

Україна не зацікавлена у захопленні чужих територій, зокрема Курської області. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Зеленський заінтригував заявою про подальші плани на Курщині, МЗС повідомило про плани України на захоплені території, посадовці Дніпровської міськради отримали підозри у розтраті бюджетних коштів. «Главком» склав добірку новин 13 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський після розмови із Сирським заінтригував заявою про подальші плани на Курщині

За сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським. 

«Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

Своєю чергою президент повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з Головкомом і додав, що підготовка наступних кроків ЗСУ триває. 

Операція в Курській області: МЗС повідомило про плани України на захоплені території

Україна не прагне та не зацікавлена у захопленні чужих територій, зокрема Курської області. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За словами Тихого, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область.

«На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів», – каже він.

Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента. 

«Утворити делегацію України для участі у переговорах зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg,  Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США.

Справа про хабар заступника міністра енергетики: СБУ оприлюднила перехоплені розмови

Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови учасників корупційної схеми з передачі гірничого обладнання. Заступник міністра енергетики підозрюється в отриманні хабара у $500 тис.  за сприяння цій оборудці. Про це інформує пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, в обмін на хабар у $500 тис. чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Тендери за завищеними цінами: посадовці Дніпровської міськради отримали підозри

Детективи Бюро економічної безпеки оголосили підозри чотирьом службовцям Дніпровської міської ради. Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів, що були виділені на фінансування програми тероборони на 2022-2026 роки. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, директор одного з департаментів міськради зорганізував групу, до складу якої увійшли його підлеглі начальники управлінь та заступниця одного з відділів.

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Теги: відключення світла відключення Олександр Сирський Укренерго президент Україна Володимир Зеленський саміт окупанти

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