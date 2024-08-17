Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону Московського патріархату

Із представниками Ради церков зустрівся президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський у своїй промові відзначив роль церков і релігійних організацій у поширенні правди про війну та заявив, що «гарантувати українську духовну незалежність – це спільний обов’язок».

«Світ має бачити, скільки церков були розбиті обстрілами агресора, як багато життів було зруйновано особисто Путіним, російською армією, Москвою – всіма структурами, я б сказав, російської держави, які залучені до війни. Всі ми знаємо, що серед цих структур фактично є й російська церква, яку Росія використовує для придушення незалежності інших держав. Зокрема України», – сказав Зеленський.

Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов’язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути Верховна Рада.

У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-Католицької Церкви тощо. Також 17 серпня Рада церков опублікувала на своєму сайті заяву про засудження діяльності російської православної церкви та московського патріархату.

«Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців», – ідеться у тексті заяви.

Тим часом представників Московської церкви, яку, як очікується, найперше зачепить цей законопроєкт, на відео, що його оприлюднив Офіс президента, немає. Митрополит Онуфрій, як настоятель УПЦ, також входить до Ради церков.

Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворено наприкінці 1996 року як міжконфесійну інституцію. Її метою є об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України та координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, а також участь у розробленні проєктів нормативних актів із питань державно-конфесійних відносин та здійснення комплексних заходів доброчинного характеру. Станом на червень 2021 року до складу ВРЦіРО входять 15 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, серед яких православні, греко- і римсько-католицька, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об'єднання. Відтак Рада Церков представляє більш як 95 % усіх релігійних організацій України.

Єпископ РКЦ Віталій Кривицький на зустрічі заявив, що від УПЦ МП очікували засудження російської церкви.

«Відомо, преш за все, про яку організацію йдеться, можливо є й інші… Але на цей час, як ми сподівалися та очікували, ця організація не зробила жодних конкретних кроків, щоб відокремитися, засудити, як ми всі… Тому розуміємо про необхідність такого законопроєкту», – сказав Кривицький.

Він додав, що оскільки тема чутлива, для парафіян УПЦ треба залишити певний шлях, яким вони можуть далі йти, щоб «унормувати свої відносини з державою».

Як повідомлялося, у березні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.