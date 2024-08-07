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Операція в Курській області стала несподіванкою для росіян: експерт назвав перші результати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Операція в Курській області стала несподіванкою для росіян: експерт назвав перші результати
На думку військового, ворог зараз буде змушений оперативно перекидати резерви з інших ділянок фронту – з півночі Харківщини, з Донбасу
фото з відкритих джерел

Володимир Селезньов: «На сьогодні бойові дії з боку росіян по всьому фронту дещо вщухли»

Висновки щодо мети військової операції у Курську робити зарано, але українські військові на передовій повідомляють, що бойові дії з боку росіян сьогодні певною мірою вщухли. Про це в коментарі для «Главкома» повідомив військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ Володимир Селезньов.

За словами експерта, ключова проблема полягає в тому, що немає зваженої та верифікованої інформації щодо процесів, які відбуваються у Курській області. Тож, зазначає Селезньов, зарано робити висновки щодо мети цієї операції – чи то взяття під контроль атомної станції у Курчатові, чи то створення «санітарної зони» з того боку.

Але, додає експерт, хлопці, які зараз перебувають на передовій в різних куточках нашої країни, передають: на сьогодні бойові дії з боку росіян певною мірою вщухли.

«Я б не виключав, що це пов’язано якраз з діями українських Сил оборони на території Курської області, бо наша атака стала зовсім несподіваною для ворогів. Це докорінний злам ситуації, бо зазвичай за останні 10 місяців, починаючи з жовтня минулого року, саме ворог визначає, куди він буде цілити», – зазначає Селезньов.

На думку Селезньова, варто розрізняти ті процеси, які свого часу реалізовували РДК, Легіон «Свобода» та Сибірський батальйон в Білгородській області, та ті, які нині вирують на території Курської.

«Принаймні Z–пабліки стверджують, що спостерігається не лише концентрація досить серйозного угруповання українських Сил оборони на території Курської області, а й наявність певних резервів українських військ на території Сумщини. Думаю, варто на це зважати і саме у цьому контексті розглядати перспективи розвитку ситуації», – зазначає він.

Військовий експерт вважає: якщо українська армія спромоглася приховано зосередити серйозні ресурсів, – то це точно не є спробою вирішення якихось локальних, тактичного рівня завдань.

«Здається, плани досить великосяжні, але які саме – знає лише вузьке коло військових посадових осіб і навряд чи вони зараз будуть ширити цю інформацію на загал», – каже Селезньов.

На думку військового, ворог зараз буде змушений оперативно перекидати резерви з інших ділянок фронту – з півночі Харківщини, з Донбасу – це очевидно. «Хоча, в принципі, на території РФ зараз перебуває чимале угруповання військ «Північ», що налічує 72–75 тис. особового складу, але будемо спостерігати», – каже Селезньов.

На думку експерта, росіяни просто не вірили у можливість такого маневру української сторони, а недооцінка противника часто–густо призводить до катастрофічних наслідків. Тому, додає Селезньов, наші контррозвідувальні структури відпрацювали належним чином, ну, а далі – справа техніки.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни–агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: Міноборони армія військові росіяни

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