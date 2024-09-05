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Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях
Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну «всіх на всіх»
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Я розумію, що таке міжнародне право та повага до суверенітету тієї чи іншої держави»

Україні не потрібні російські території, а операції на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності України.  Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

«Нам не потрібна російська територія. Я це завжди говорив. Наші операції направлені на те, щоб відновити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їхні люди, цивільні, громадяни. Ми беремо в полон військових тільки для того, щоб обміняти на наших», – сказав глава держави.

Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну «всіх на всіх». 

«Дайте нам забрати своїх військових, заберіть всіх своїх військових. Нам вони не потрібні. І так само до території наше ставлення. Нам не потрібна їхня земля, ми не хочемо туди приносити наше українське життя. Я розумію, що таке міжнародне право та повага до суверенітету тієї чи іншої держави. Україна саме така держава, яка в правилах та законах», – додав глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що операція в Курській області виконує свої завдання і йде за планом.

До відома, глава держави повідомив, що можливість України вражати цілі в глибині території Росії за допомогою західної зброї залежить від рішення чотирьох держав.  Зеленський підкреслив, що йдеться про США, Велику Британію, Францію та Німеччину. Саме ці країни або вже надають, або можуть надати Україні далекобійну зброю, яка допоможе витіснити російські війська з української території та захистити цивільних.

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Теги: земля полон держава Володимир Зеленський Україна президент війна Курщина

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