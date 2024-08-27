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Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»
Зеленський: «Для мене було дуже важливим, щоб передусім сім’ї наших героїчних військових, які в полоні, розуміли, що відбувається»
фото: glavcom.ua

Зеленський наголосив, що чергове звільнення полонених 24 серпня було збігом із річницею Дня Незалежності України, адже підготовка обміну тривала довгий час

З поверненням із полону бійців НГУ «Азов» є складнощі, і родини полонених повинні про них знати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Було ухвалено рішення. Для мене було дуже важливим, щоб передусім сім’ї наших героїчних військових, які в полоні, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається. Бо є складнощі з поверненням «азовців», різні причини. Напевно треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі, і саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на Ставці – є відповідний формат роботи з родинами і робота щодо узгодження списків не тільки з ГУР, а ГУР тепер разом з СБУ, разом з Лубінцем і з зовнішньою розвідкою. Вони погоджують ці списки, вони ставлять один одному ті питання, які родини або їх представники ставлять публічно, і повинні отримати відповіді. Вони будуть ставити ці питання в своєму сьогоднішньому форматі в цьому Центрі повернення наших полонених і також віримо, що знайдуть відповіді», – зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що чергове звільнення полонених 24 серпня було збігом із річницею Дня Незалежності України, адже підготовка обміну тривала довгий час.

Нагадємо,, командир бригади Нацгвардії «Азов» полковник Денис Прокопенко обурився через обмін полоненими, який відбувся 24 серпня. Усе через те, що серед звільнених не було жодного азовця. За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність. Вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України. І не в останню чергу тим, хто врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ. У повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів, проти в рази переважаючих сил противника.

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Теги: Азов незалежність Володимир Зеленський Україна президент робота звільнення

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